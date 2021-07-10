В Чернобыле обнаружили удивительное озеро: фото "глаза Полесья"

В Чернобыльской зоне отчуждения на территории заповедника нашли озеро почти идеальной формы. Ранее этот водоем был прудом возле полесского села.
Об этом сообщили на странице Чернобыльского биосферного радиационно-экологического заповедника в Facebook.
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Отмечается, что озеро заметили во время облета прошлогодних пожарищ, этот участок ранее не исследовали. Изначально искусственный пруд был в форме неправильной трапеции, куда входили и выходили каналы.
Озеро в Чернобыльском заповеднике. Фото: Денис Вишневский
"После отселения людей водные объекты не исчезли, а, как утверждают сотрудники заповедника, перешли в другое состояние равновесия. Когда сняли регуляцию, уровень воды упал и форма водного зеркала стала более правильной", – отметили в публикации.
Озеро в Чернобыльском заповеднике. Фото: Денис Вишневский
Ученые назвали озеро "Глаз Полесья": по форме оно напоминает человеческий глаз.
Напомним, ранее в Чернобыле обнаружили редкое насекомое.
Кроме того, в Чернобыльской зоне засняли очень редкую птицу-призрак.
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