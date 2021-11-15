В "Дії" появились первые сертификаты о выздоровлении от COVID-19: как пользоваться

Первые сертификаты для переболевших коронавирусе появились в "Дії". / Фото: Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" появились сертификаты о выздоровлении от коронавируса. В приложении пользователям отображаются два документа – внутренний и международный.

Первые фото сертификата разместил "РБК-Украина".

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При этом отметим, что пока услуга доступна не всем – вероятно, что ее все еще тестируют. Но уже в ближайшее время все переболевшие пользователи "Дія" смогут сгенерировать такой сертификат.

Что для этого нужно

Чтобы сгенерировать документ, на главном экране приложения нужно нажать "Добавить COVID-сертификат" или выбрать его в разделе "Здоровье". После этого необходимо выбрать тип документа – "Сертификат о выздоровлении", согласиться на передачу медицинских данных и дождаться получения документа.

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В приложении отображаются внутренний и международный сертификаты о выздоровлении. Фото: РБК-Украина

Сертификат смогут получить только те пациенты, чей доктор внес данные о болезни в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). При этом электронный документ будет доступен в приложении через 15 дней.

Сколько будет действовать

Документ приравнивается к сертификату о вакцинации от коронавируса (его можно использовать, там, где требуют COVID-сертификат). Но при этом его можно будет получать не чаще, чем два раза в год.

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Срок действия – 90 дней (включая 15 дней болезни).

Будут ли сертификаты для подростков

В приложении "Дія" можно сгенерировать сертификат о прививках против COVID-19 ребенка от 12 лет.

"Для этого родителю нужно зайти в "Дія" и добавить свидетельство о рождении ребенка", – объяснила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

Детский сертификат о прививках против COVID-19 можно сгенерировать и при наличии одной прививки ковид-вакциной.

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