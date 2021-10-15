В Дії появятся сервисы для ветеранов – Минцифры

Ветеранам будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах / Фото: Коллаж: Сегодня
На портале Дія появятся сервисы для ветеранов. Запуск новых сервисов запланирован на 2022 год.
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в Facebook.
Как напомнил министр, в Украине более 400 тысяч участников АТО/ООС, а вместе с воинами Второй мировой войны, членами семей погибших, участниками боевых действий на территориях других государств – примерно 1,2 миллиона.
"Работаем с другими министерствами, чтобы интегрировать все существующие государственные реестры, а их около 16", – добавил Федоров.
Над этим работают Минцифры и Минветеранов. Ветеранам, в отношении которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.
Инициатива станет началом для дальнейшей реализации новых сервисов и предоставит возможность ветеранам всех категорий пользоваться преимуществами цифровых услуг в Дії, подытожил министр.
Что такое "Дія"
Приложение "Дія" это
- портал, который предоставляет онлайн-сервис ряда государственных услуг;
- мобильное приложение с электронными документами и данными о человеке из реестров;
- портал по онлайн-курсам: базовый по цифровой грамотности, для учителей и для родителей; "Онлайн-безопасность детей";
- Портал для помощи малому и среднему бизнесу;
- Центры предоставления административных услуг;
Специальный правовой режим для IT-индустрии.
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