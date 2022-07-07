В "Дії" стартовал опрос по поводу Родины-Матери в Киеве

Украинцы выберут, что делать со щитом монумента / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

В приложении "Дія" стартовал новый опрос. Украинцы будут решать судьбу изображения на щите монумента "Родина-Мать" в Киеве.

С 7 июля в приложении "Дія" запустили новый опрос по инициативе Министерства культуры и информационной политики.

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У украинцев спрашивают, что делать с гербом СССР на щите Родины-Матери. На выбор предлагают три варианта. Первый — оставить все как есть. Второй — снять изображение и оставить щит пустым, а после победы провести конкурс и определить, что там разместить. Третий — заменить его на государственный герб Украины.

Сделать свой выбор можно до 21 июля. Результаты будут известны после окончания опроса.

Тем временем Telegram-канал "Деньги Сегодня" провел свой опрос, и его промежуточные результаты можно посмотреть. Больше всего голосов — 63% — вызвал вариант замены герба на Тризуб. По 16% набрали варианты оставить советский герб и снять его и пока оставить щит пустым. Еще 5% затруднились выбрать между этими тремя вариантами.

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Отметим, технический процесс освобождения монумента от советского наследия — довольно непростой процесс. Важно сделать это так, чтобы из-за изменения нагрузки монумент не повредился. К работам должны быть привлечены специалисты — инженеры и архитекторы.

Что происходило с монументом Родина-Мать

Ранее появилась петиция, в которой предлагается демонтировать монументальную скульптуру "Родина-Мать". А вместо нее предлагают установить Архистратига Михаила.

В День памяти и примирения монумент "Родина-Мать" подсветили цветами государственного флага.

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Украинский певец Иван Дорн посвятил стихотворение родной стране и воспел в нем один из главных символов страны – Родину-Мать.