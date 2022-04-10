В Днепре на памятнике Пушкину нарисовали буквы Z (видео)

Правоохранители отреагировали на надпись / Фото: Коллаж: Сегодня
В Днепре полиция задержала парней, разрисовавших памятник Пушкину буквами "Z".
Об этом сообщил Telegram-канал "Perepichka News".
На видео видно как возле памятника собралось более 10 человек и сотрудники полиции, приехавшие на двух автомобилях. Полицейские задержали парней.
Люди в комментариях под видео выразили свое негодование.
"Ногтями и зубами пусть стирают свои художества...", – написали в Telegram.
Город в Житомирской области отказался от буквы Z на гербе
В городе Новоград-Волынском Житомирской области решили убрать букву Z с герба города. Все для того, чтобы герб не ассоциировался с российскими оккупантами. Такое решение 31 марта принял городской совет, пишет Громадське.
Депутаты решили убрать букву Z из изображений малого и полного гербов Новоград-Волынского городского общества. Эта буква означала первое название города – Звягель.
Все из-за того, что российские захватчики используют этот символ в пропагандистских целях и для маркировки техники.
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