В Днепре раздались взрывы. Что происходит в городе 12 марта

Рано утром в Днепре прогремели взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре в субботу, 12 марта, раздались взрывы. По информации от воздушного командования, отработала ПВО.

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12 марта

07:30 мэр Днепра Борис Филатов подтвердил информацию о том, что работала ПВО.

"Работала ПВО. Видео, фото не выкладываем. Все службы работают. Ждем официальной информации. Предварительно жертв и разрушений нет", – написал градоначальник на своей странице в Facebook.

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Взрывы в Днепре

Как отметил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире новостного телемарафона, действительно, расширилась география (воздушных тревог – ред.), впервые была даже на Закарпатье.

"Пока что у меня данных нет, нужно подождать, пока свои данные предоставит Генштаб и Минобороны. Мы должны понимать, что ночью были обстрелы Харькова, Мариуполя, на окраинах Киева идут бои. К сожалению, ситуация неспокойная. Когда россияне обстреливают и Ивано-Франковск, и Луцк, мы понимаем, что они перешли к стадии запугивания, показывая, что ни в одной точке Украины не может быть спокойно", – отметил он.

Ранее в городе первые с начала полномасштабной войны прогремели взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу рано утром 11 марта.

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Примерно в то же время, что и в Днепре, около 6 утра, враг атаковал Луцк. В результате возник пожар, дым поднялся высоко над городом.

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