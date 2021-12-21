В Днепре возле школы нашли два трупа, а само учебное заведение "заминировали": что говорят в полиции (видео)

На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 21 декабря, возле школы №131 в Днепре нашли тела двух мужчин в крови и с ножевыми ранениями. Сейчас же эвакуируют детей и персонал. Все из-за сообщения о минировании учебного заведения.
Об этом пишет сайт Информатор.
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Звонок о минировании поступил в полицию в 11:01. На место также прибыли спасатели и скорая.
Оперативно из здания вывели всех детей и учителей. Сейчас на место ожидается приезд взрывотехников. Правоохранители и специалисты ГСЧС осматривают прилегающую территорию.
Как связаны трупы мужчин и минирование?
В полиции Днепра пока не связывают обнаружение двух трупов мужчин с минированием школы. Об этом сайту "Сегодня" сообщила спикер городской полиции Алина Стадник.
Ложное минирование?
Как известно, сейчас, накануне зимних каникул, в большинстве школ Украины идет период контрольных работ.
"Сегодня во многих учебных заведениях последний день написания таких работ. Не исключено, что школу "заминировали" ради срыва контрольных", – утверждают в полиции.
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