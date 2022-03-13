В Донецкой области оккупанты сбросили на Лавру авиационную бомбу

Религиозному зданию нанесен значительный ущерб / Коллаж "Сегодня"

Поздно вечером стали известны подробности результатов нанесенного российскими оккупантами авиаудара по Свято-Успенской Святогорской Лавре в Донецкой области, который произошел 12 марта в 22:00.

Подробности сообщил бывший советник главы МВД Антон Геращенко на своем телеграм-канале.

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Что известно

Сообщается, что авиационная бомба разорвалась в 50 м от моста, соединяющего правый и левый берега реки Северский Донец, который находится у входа в Святогорскую Лавру. В результате страшной силы взрыва в храмах Лавры вылетели оконные рамы. В лаврских отелях взрывной волной выбиты все окна и двери.

Несколько человек получили ранения, они были доставлены в госпиталь Святогорска. Остальным была оказана помощь непосредственно в обители. Погибших, к счастью, нет.

Из-за бомбардировки было решено в ночь на 13 марта эвакуировать всех беженцев и братьей в монастырские подвалы. В настоящее время в Святогорской Лавре находятся 520 беженцев, из них 200 детей. В городе Святогорске беженцев и местных жителей около 10 000 человек.

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Свято-Успенская Святогорская Лавра УПЦ МП вместе с монастырем находится в Святогорске. Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца. Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры. В лавре хранятся мощи преподобного Иоанна, затворника Святогорского. Раньше лавра была монастырем. Первые упоминания о нем датируются 1526 годом.

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