В эфире "Украина 24" – масштабный спецпроект к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы

Ведущие выйдут в прямой эфир из выездной студии у саркофага в Чернобыле

26 апреля "Украина 24" покажет эксклюзивный спецпроект к 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы. Команда информационного канала попытается по-новому взглянуть на одну из крупнейших экологических катастроф в истории человечества сквозь призму лет.

"Украина 24" будет вести прямую трансляцию с места событий, воссоздавая хронологию трагедии, которую пытались скрыть от мира.

Ведущие Алла Щелычева и Олег Билецкий выйдут в эфир из выездной студии у саркофага в Чернобыле. Также Алла пообщается в прямом эфире с места событий со зрителями канала "Украина". Эксклюзивно из Припяти будет вещать ведущая Лейла Мамедова, бывшая жительница этого города и одна из тех, кому пришлось начинать свой путь заново.

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"Я еду домой", – всегда отвечаю так, когда собираюсь в Припять и Чернобыль. В 2014 впервые после аварии попала в город своего детства. Съездила один раз и уже знала, что буду при каждом удобном случае возвращаться. Это моя внутренняя потребность. Через много лет и нескольких поездок я поняла, почему меня тянет туда. Там моя семья была счастлива. Всегда, когда заезжаю в Припять, выходит солнце. Меня это так удивляло, а потом узнала, что так город встречает своих детей. И вот я снова возвращаюсь Домой", – рассказывает Лейла Мамедова.

Также команда НГУ готовит серию уникальных материалов о людях, которые остались жить в 30-километровой зоне АЭС. Кроме того, зрители общенационального канала узнают, как на самом деле менялся мир после техногенной катастрофы.

Не пропустите 26 апреля масштабный спецпроект на канале "Украина 24". Вас ждут невероятные истории подвига, героизма и возрождения надежды.