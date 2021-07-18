В Европу без прививки. В какие страны уже пускают украинцев

Тем, кто не получил сертификат о полной вакцинации, все равно придется сдавать тесты на коронавирус

Бельгия 18 июля открыла границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений. Таким образом, теперь украинцы даже без проведенной вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:

Бельгия;

Германия;

Дания;

Латвия;

Эстония (с 19 июля).

При этом перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов. Важно не путать тест на антиген коронавируса и тест на антитела. Тест на антиген – это мазок из носоглотки как и в случае с ПЦР.

Все медицинские документы должны быть переведены на английский язык. От тестов освобождены те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет документальное подтверждение об этом, а также дети до 12 лет. Некоторые страны требуют проведения второго теста по прибытии.

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Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.

Также недавно сообщалось, Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию, а также открыла пункты пропуска с Украиной.

К слову, ВОЗ впервые рекомендовала вакцинировать детей старше 12 лет: