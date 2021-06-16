В Финляндии разрешили вакцинировать заробчитан: куда обращаться украинцам

Минздрав страны рекомендовал местным органам включить иностранцев, долгое время работающих в Финляндии, в национальную программу иммунизации

Украинцы, выезжающие на заработки или на работу в Финляндию, имеют право быть вакцинированными от коронавируса в рамках национальной иммунизационной программы.

Об этом сообщили в посольстве Финляндии в Украине

Дипломаты сообщили о том, что финский Минздрав рекомендовал местным органам здравоохранения включить иностранцев, которые работают в Финляндии уже длительное время, в такую программу.

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"Граждане Украины могут обратиться за прививкой против COVID-19 в центр вакцинации муниципалитета, в котором они проживают", – отметили в посольстве.

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В то же время дипломаты признали, что в некоторых регионах вакцины могут быть недоступны. Именно за муниципальными органами здравоохранения будет оставаться окончательное решение о возможности вакцинации иностранцев.

Напомним, в прошлом месяце украинский лоукостер SkyUp объявил о специальных рейсах из Украины в Финляндию, предназначенных в первую очередь для сезонных работников.

Также мы писали, что ранее в этом году в Финляндии обнаружили абсолютно новый вариант коронавируса – Fin-796H.

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