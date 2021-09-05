В горах Грузии погиб украинский альпинист (фото)

Петр Борис погиб на горе Тетнульд (Белая гора) в Грузии / Коллаж "Сегодня"

В Грузии при восхождении на гору Тетнульд (Белая гора, высота — 4869 м) погиб украинец Петр Борис. Причин его смерти не называют.

О трагедии сообщили друзья погибшего по национальной скаутской организации "Пласт".

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Трагическое событие произошло в Грузии. Погиб после завершения восхождения", – говорится в сообщении.

Причин гибели Петра Бориса не сообщают / Фото из соцсетей

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Сейчас родные погибшего организуют перевозку тела альпиниста в Украину. О дате и месте похорон в организации пообещали сообщить позже.

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К сожалению, в этом году отдых в горах Грузии для украинцев выдался тяжелым.