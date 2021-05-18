Возможно похищение: в горах Турции исчезла украинская альпинистка (фото)

Женщина вышла на вершину горы, отправила сообщение матери и с тех пор связи с ней нет. На поиски выехал брат пропавшей

Яна Кривошея

В Турции ищут туристку из Украины Яну Кривошею. Альпинистка ушла в горы и перестала выходить на связь еще 2 мая.

Об этом написал брат пропавшей Вячеслав Кривошея в Facebook.

По его словам, украинка 1979 года рождения отправилась в Турцию 1 мая из Одессы. 2 мая она отправила сообщение матери "Я на вершине" и с тех пор на связь не выходила. Еще два дня телефон подавал сигнал, но она не отвечала, а затем села батарея.

Яна Кривошея

10 числа у Яны был обратный рейс, но домой она не вернулась.

Как уточняет брат пропавшей, Кривошея собиралась взобраться на гору Гейик Сивриси. На поиски сестры брат отправился в Турцию. Родные обратились к правоохранителям в Украине и Турции, а также уведомили украинского консула.

Реклама

Сейчас пропавшую ищут спасатели, альпинисты, волонтеры и сам Вячеслав. Уже нашли палатку Яны с некоторыми ее вещами.

Яна Кривошея

"Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно прочесали все ее возможные маршруты, и пока остаются такие версии: заблудилась и упала в неизвестном пока месте, поехала в другое место лазить (маловероятно), похищение..." – написал Кривошея.

Также он добавил, что турецкие копы не отследили контакты сестры от аэропорта Анталии, чтобы понять, с кем она пересекалась.

Напомним, во Львовской области более месяца разыскивают 20-летнюю Иванну Дурду.

Кроме того, в Ровенской области продолжаются поиски пенсионерки Анны Васейко. Последний раз ее видели на Пасху, когда та возвращалась домой из церкви.