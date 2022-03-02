В Харькове погибли родители новорожденных двойняшек, им срочно ищут новую семью (обновлено)

В Харькове ищут семью для двойни. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в результате обстрелов российских войск погибли родители новорожденных двойняшек. Теперь детишки остались совсем сами. Неравнодушные ищут людей, готовых усыновить младенцев.

Об этом сообщили в соцсетях.

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"Мы ищем семью, которая будет готова усыновить двойню (мальчика и девочку), которые родились вчера. Родители погибли в Харькове. Детки остались совсем одни", – говорится в сообщении.

Чтобы помочь новорожденным деткам, нужно позвонить по телефону +380968541289 (Кристина).

Деткам уже нашли семью

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, уже нашлись люди, которые готовы стать приемной семьей для крошек.

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"Потому что мы своих не бросаем. Мы знаем, что чужих детей не бывает. И всегда, слышишь мразь фашистская, всегда мы готовы помочь друг другу и отдать последнее за родную страну, за наших детей, женщин, стариков. Но вам этого не понять! Уже никогда! Сегодня в Харькове вы умылись нашей кровью, но уже завтра вы точно будете гнить в мусорном мешке", – написал он.



В Чернигове родилось две тройни

С начала войны России против Украины в Чернигове родилось две тройни. В последний раз в Черниговском роддоме тройня рождалась три года назад, а тут сразу два за несколько дней.

24 февраля жительница Чернигова Анна стала мамой троих девочек. Вместе с ними женщина шестой день находится в бомбоубежище. Эмилия, Оливия и Мелания начали дышать сами. Вторую тройню 26 февраля родила девочка из Нежина.

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Это большая редкость. В последний раз тройня в Чернигове рождалась три года назад. А тут сразу две за несколько дней.

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