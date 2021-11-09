В Харькове пьяная горе-мать уронила ребенка, когда переходила дорогу по пробке (видео)

В Харькове пьяная мать уронила ребенка на землю. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове пьяная горе-мать переходила дорогу по пробке с ребенком на руках. Она так увлеклась ссорой с водителями, что уронила ребенка на землю.

Видео с видеорегистратора разместил харьковский Telegram-канал "Труха Харьков".

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"Бухая Яжемать, с нецензурной бранью пересекла Академика Павлова, и уронила ребенка. Малышка в слезах. "Повезло" с мамашей", - говорится в подписи к видео.

Не первая горе-мать в Украине

Пьяные матери, избиения детей, к сожалению, в Украине совсем не редкость. Таких фактов фиксируют по несколько штук каждую неделю.

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В Черкассах пьяная женщина на детской площадке распивала спиртные напитки и била свою трехлетнюю дочь. Неравнодушные граждане вызвали на место полицию. По словам матери девочки, дочь не слушалась, и она несколько раз ударила ее.

В Днепре полицейские задержали нетрезвую мать с ребенком. В полицию поступило сообщение от охранника гаражного кооператива, что он заметил нетрезвую женщину с ребенком. На его глазах она несколько раз падала и переворачивала детскую коляску с малышом внутри. В результате ребенок упал на землю.

Таких случаев десятки.

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