В Харькове взорвалось авто прямо на парковке – в небо поднялся столб дыма (фото, видео)

В Харькове на проспекте Науки взорвалось припаркованное авто. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харькове на проспекте Науки,22 взорвалось авто. Пожарные уже выехали на место события.
Об этом пишет Telegram-канал "Харьков.Главное.Политика".
Очевидцы сообщают, что слышали сильный взрыв а затем увидели пылающую машину. В сети появились видео.
В Харькове взорвался автомобиль. Фото: Харьков 1654
Что говорят в ГСЧС?
Информация о пожаре поступила в дежурную часть в 08:37. Загорелся автомобиль ВАЗ "Приора", припаркованный на остановке возле проезжей части проспекта Науки, 13 города Харькова.
К месту вызова выехали два отделения спасательной службы. К моменту их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля на площади около 2 кв.м.
В 08:50 пожар был локализован, а в 09:03 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.
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