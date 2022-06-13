В Харьковской области нацгвардейцы с бойцами ВСУ разнесли штаб оккупантов (видео)

Украинские защитники уничтожили врагов. Фото: коллаж "Сегодня"

Аэроразведка Нацгвардии обнаружила штаб российских оккупантов в Харьковской области. В результате артиллеристы ВСУ нанесли по нему мощный удар. Украинские защитники с помощью беспилотника нашли штаб противника, склад с боеприпасами, скопление техники и живой силы.

Об этом сообщили в пресс-центре НГУ.

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Как стало известно, нацгвардейцы передали информацию артиллеристам ВСУ, и те уничтожили цели.

"В результате был уничтожен склад боеприпасов, МТЛБ, легковое авто – так называемый Z-мобиль, бронетехника противника, два армейских грузовика, в одном из которых был боекомплект. Участники операции отмечают, что это один из многих эпизодов эффективного сотрудничества Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в этой войне. Вместе к победе!" – заявили в ведомстве.

В Северодонецке нацгвардеец сбил дорогущий беспилотник врага

В Северодонецке боец Национальной гвардии Украины сбил вражеский "Орлан-10". Обезвредить беспилотник ему удалось из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла". Воин попал в цель с первого выстрела. Об этом сообщили в МВД.

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В самом Северодонецке продолжаются ожесточенные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии выполняют свои задачи, удерживая населенный пункт.

"Нацгвардейцы совместно с Вооруженными силами героически и мужественно противостоят российским оккупантам, каждый день продолжаются ожесточенные бои за каждую пядь нашей земли. Победим", – заверили в Национальной гвардии.

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Ранее мы рассказывали, что зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили 500-ю воздушную цель.