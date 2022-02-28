В Харьковской области Stinger сбил вертолет оккупантов (видео)

Stinger сбил вертолет российских оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Харьковской области сбили вертолет оккупантов. Его подбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
"Вертолет оккупантов сбит в пгт Близнюки Харьковской обл. Уточнил в ВСУ. Вертолет был сбит Стингером, тем самым, что передали союзники месяц назад! Украина побеждает!" – сообщил Геращенко.
IM-92 Stinger – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух" с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics. Ракеты длиной 1,5 метра и весом более 16 килограммов имеют сверхзвуковую скорость, 2400 километров в час, и являются эффективными для поражения целей в радиусе от 0,5 метра до 5 километров. Такие системы противовоздушной обороны очень важны для сбивания российских вертолетов и самолетов.
Разгромные потери
Минобороны Украины озвучило данные о потерях оккупанта, по состоянию на 6:00 утра 28 февраля:
- Самолеты – 29;
- Вертолеты – 29;
- Танки – 191;
- Боевые бронированные машины – 816;
- Пушки – 74;
- ЗРК БУК – 1;
- Град – 21;
- Автомобильная техника – 291;
- Цистерны – 60;
- БПЛА ОТР – 3;
- Корабли/катера – 2;
- Средства ПВО – 5;
- Личный состав ориентировочно 5300.
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