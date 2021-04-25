В храмах Киева начались богослужения в честь Вербного воскресенья: как соблюдают карантин (фото)

После освящения вербы принято бить ею друг друга и приговаривать: "Не я бью – верба бьет"

В это воскресенье, 25 апреля, христиане восточного обряда отмечают Вербное (Пальмовое) воскресенье, которое напоминает о въезде Иисуса Христа в Иерусалим.

Фото: Мария Бунякина / Фото: Сегодня

Несмотря на карантинные меры, в храмах Киева святят вербу, после чего люди бьют друг друга зелеными ветками, приговаривая: "Не я бью – верба бьет, Через неделю Пасха, Скоро красное яичко!"

Фото: Мария Бунякина / Фото: Сегодня

Так, Свято-Владимирский Патриарший кафедральный собор в центре столицы в Вербное воскресенье открыт для верующих.

Фото: Мария Бунякина / Фото: Сегодня

При наличии маски можно войти внутрь здания. Во время освящения вербы на улице многие прихожане соблюдают масочный режим, однако социальная дистанция не всегда выдерживается.

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Фото: Мария Бунякина / Фото: Сегодня

В храме прихожане могут приобрести религиозную литературу и иконки, освященные крестики и цепочки, поставить свечи.

Фото: Мария Бунякина / Фото: Сегодня

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что главным атрибутом Вербного воскресенья являются букеты с мягкими и пушистыми "котиками". По традиции нужно похлопать друг друга ветками вербы с пожеланиями сил и здоровья. А еще Вербное воскресенье важно провести в кругу семьи, в приятной и спокойной атмосфере, поскольку праздник приходится на Великий пост перед Пасхой. Смотрите яркие картинки, открытки и фото в праздник Вербного воскресенья.

/ Фото: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые красивые короткие поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в стихах: открытки и картинки с праздником.