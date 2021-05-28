В интернете предлагают вакцину Pfizer вне очереди. Правда или обман?

Продавцы уверяют, что привезли препарат из США, только отправлять ее будут из Черновцов – расследование "Сегодня"

В Интернете украинцам предлагают платную услугу – вакцинироваться препаратом Pfizer вне очереди.

"Сегодня" проверили, действительно ли кто-то тайно приторговывает вакциной.

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Ранее о такой возможности мечтали чиновники. Мол, продавать вакцины по себестоимости частным клиникам, чтобы туристы прививались перед летним сезоном. Но даже в крупнейших частных клиниках, которые обзвонили журналисты, не записывают на вакцинацию.

А на "черном рынке" активно торгуют вакцинами. Предлагают прислать препарат в шприце или флаконе. За услугу просят около 1400 гривен. "Сегодня" написали тем, кто в подарок обещает еще и паспорт вакцинации. Дельцы уверяют, что Pfizer привезли из CША, но посылку будут отправлять из Черновцов.

Продавцы написали, что доставят препарат в термобоксах, одной вакцины хватает на две дозы, хранить ее в морозильнике. Оплата – на крипто-кошелек с карты, так как вакцина неофициально в Украине.

Адвокат Ростислав Кравец такой способ оплаты сразу назвал подозрительным.

"Это говорит о том, что продавец пытается скрыть свою фамилию, имя, фактически свою личность. Я вижу здесь только на первый взгляд мошенничество. То есть покупатель или не получит ничего, или ему пришлют вещество неизвестного происхождения", – сказал он.

Продавцы предлагали доставить препарат в термобоксах. Однако такие контейнеры способны охлаждать до минус 30 градусов, а препарат нужно хранить при минус 70-ти.

"Если флакон открыли, мы имеем шесть часов для того, чтобы его использовать. То есть повторному замораживанию данная вакцина не подлежит. Поэтому ни в коем случае через интернет я бы никому не советовала покупать вакцины", – объяснила эпидемиолог Наталья Иванченко-Тимко.

Сейчас настоящим Pfizer вакцинируют только представителей определенных профессий. А о схеме торговли неизвестной вакциной через интернет новости "Сегодня" сообщили кибер-полицию.

Напомним, аферисты с помощью коронавируса наживаются на доверчивых украинцах. В интернете обещают препарат со скидкой, а на улицах предлагают забронировать очередь на прививку.

Также мы писали, что в Украине торгуют фальшивыми результатами тестов на COVID для выезда за границу.