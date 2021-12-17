В Италии пенсионер убил украинскую заробитчанку, а Шмыгаль рассказал, будут ли в Украине еще локудауны — главные новости за ночь

В Италии мужчина убил женщину из-за плохой работы, а Шмыгаль дал ответ, планируют ли в Украине вводить еще локдауны/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В Италии 81-летний мужчина застрелил сиделку из Украины

В Италии в городе Торре-Аннунциата 81-летний мужчина застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Умершая давно не сходилась характером с убийцей.

Реклама

Правоохранители арестовали мужчину/Фото: quotidiano.net, коллаж: "Сегодня"

В Харькове задержали известного блогера, который плюнул в лицо патрульному

В Харькове правоохранители задержали блогера Виталия Санжакова (Vitos Dnepr), который плюнул в лицо патрульному. Мужчине вручили подозрение.

За свой поступок мужчина будет нести ответственность по ч. 1 ст. 345 УКУ/Фото: Police Control Ukraine, коллаж: "Сегодня"

Реклама

Шмыгаль рассказал, планируют ли в Украине новые локдауны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет локдаунов. Он отметил, что жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.

Денис Шмыгаль пообещал бизнесу, что локдаунов больше не будет/Коллаж: "Сегодня"

От удара слетела обувь: под Киевом грузовики насмерть сбили сразу двух мужчин

Под Киевом на Житомирской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Два грузовика сбили двух мужчин насмерть. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.

Реклама