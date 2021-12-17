В Италии пенсионер убил украинскую заробитчанку, а Шмыгаль рассказал, будут ли в Украине еще локудауны — главные новости за ночь

В Италии мужчина убил женщину из-за плохой работы, а Шмыгаль дал ответ, планируют ли в Украине вводить еще локдауны/Коллаж: "Сегодня"
Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.
В Италии 81-летний мужчина застрелил сиделку из Украины
В Италии в городе Торре-Аннунциата 81-летний мужчина застрелил 67-летнюю сиделку из Украины. Женщина ухаживала за ним и его сестрой. Умершая давно не сходилась характером с убийцей.
В Харькове задержали известного блогера, который плюнул в лицо патрульному
В Харькове правоохранители задержали блогера Виталия Санжакова (Vitos Dnepr), который плюнул в лицо патрульному. Мужчине вручили подозрение.
Шмыгаль рассказал, планируют ли в Украине новые локдауны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине больше не будет локдаунов. Он отметил, что жестких карантинов поможет избежать вакцинальная кампания от коронавируса.
От удара слетела обувь: под Киевом грузовики насмерть сбили сразу двух мужчин
Под Киевом на Житомирской трассе произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Два грузовика сбили двух мужчин насмерть. Полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.