В Италии перевернулся автобус с 50 украинцами – есть погибшие

В аварию попало несколько сотен украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня
На севере Италии перевернулся автобус с эвакуированными украинцами. Авария произошла на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе. Конечным пунктом рейса был город Пескара.
Об этом сообщает Sky TG24.
Автобус перевозил около 50 беженцев из Украины. ДТП произошло в воскресенье, 13 марта утром на 101-м километре южной полосы недалеко от Форли.
По предварительным данным, в результате аварии погибла одна женщина. Остальные пассажиры не пострадали. На месте работают спасатели. Причины ДТП выясняются.
Условия, при которых участники ДТП могут применять европротокол
- В ДТП участвует не более двух транспортных средств.
- Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, то есть оформить европротокол нельзя лишь в случае, если один из водителей пренебрег требованием закона о необходимости страхования своей ответственности или является льготником, по закону освобожденным от обязанности заключать договор ОСАГО.
- У обоих водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения.
- Участники ДТП согласны с определением обстоятельств аварии (нет разногласий относительно того, кто стал виновником).
- В ДТП нет погибших или получивших травмы людей.