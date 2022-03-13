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В Италии перевернулся автобус с 50 украинцами – есть погибшие

Ольга Кравченко
13 марта, 12:11
На месте сейчас работают спасатели

В аварию попало несколько сотен украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

На севере Италии перевернулся автобус с эвакуированными украинцами. Авария произошла на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе. Конечным пунктом рейса был город Пескара.

Об этом сообщает Sky TG24.

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Автобус перевозил около 50 беженцев из Украины. ДТП произошло в воскресенье, 13 марта утром на 101-м километре южной полосы недалеко от Форли.

По предварительным данным, в результате аварии погибла одна женщина. Остальные пассажиры не пострадали. На месте работают спасатели. Причины ДТП выясняются.

Условия, при которых участники ДТП могут применять европротокол

  • В ДТП участвует не более двух транспортных средств.
  • Оба водителя имеют действующие полисы ОСАГО, то есть оформить европротокол нельзя лишь в случае, если один из водителей пренебрег требованием закона о необходимости страхования своей ответственности или является льготником, по закону освобожденным от обязанности заключать договор ОСАГО.
  • У обоих водителей отсутствуют признаки алкогольного или наркотического опьянения.
  • Участники ДТП согласны с определением обстоятельств аварии (нет разногласий относительно того, кто стал виновником).
  • В ДТП нет погибших или получивших травмы людей.