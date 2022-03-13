В Италии перевернулся автобус с 50 украинцами – есть погибшие

В аварию попало несколько сотен украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

На севере Италии перевернулся автобус с эвакуированными украинцами. Авария произошла на участке между Чезеной и Валье-дель-Рубиконе. Конечным пунктом рейса был город Пескара.

Об этом сообщает Sky TG24.

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Автобус перевозил около 50 беженцев из Украины. ДТП произошло в воскресенье, 13 марта утром на 101-м километре южной полосы недалеко от Форли.

По предварительным данным, в результате аварии погибла одна женщина. Остальные пассажиры не пострадали. На месте работают спасатели. Причины ДТП выясняются.

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