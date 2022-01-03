В кафе вблизи Черкасс расстреляли человека из-за долгов (видео)

В результате стрельбы мужчина попал в больницу. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Корсунь-Шевченковском ночью 2 января произошла стрельба вблизи одного из кафе. Один из местных жителей стрелял по другому из-за долга, который ему не хотели возвращать.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
Что с потерпевшим
Его госпитализировали в больницу с ранением левого бедра. Потерпевшему 47 лет.
На видео, опубликованном правоохранителями, видно, как трое мужчин сели за стол для разговора, а затем один из них достал из кармана пистолет и выстрелил в сидящего за столом.
На место очевидцы вызвали скорую и полицию.
Что известно о стрелке
Это 44-летний местный житель. В тот день он потребовал вернуть ему долг. После того, как выстрелил в человека, спокойно сел в такси и уехал с места происшествия.
Полицейские Корсунь Шевченковского совместно с бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленника по месту жительства согласно статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Во время неотложного обыска следователи обнаружили и изъяли травматический пистолет и патроны.
Как его накажут
В настоящее время злоумышленник уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы срок от трех до семи лет.
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