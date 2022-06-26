В каких областях Украины испортится погода – прогноз Гидрометцентра

В ряде областей Украине солнечная погода сменится дождями / Фото: Коллаж: Сегодня

Согласно прогнозу погоды в Украине на 27 июня, почти по всей стране установится 30-градусная жара. В западных, восточных и южных областях, а также в Крыму, ожидаются грозовые дожди. На севере и в центральном регионе Укргидрометцентр обещает солнечную погоду. В Киеве в понедельник столбик термометра поднимется выше 30 градусов.

Какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 27 июня, рассказали в Укргидрометцентре.

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В большинстве западных областей Украины днем в понедельник ожидаются дожди с грозами. В Ровенской, Волынской и Хмельницкой - без осадков. Ночная температура составит 16-18 тепла. Дневная температура будет доходить до 30 градусов и выше. Ветер восточный, 5-10 м/с.

На юге Укргидрометцентр прогнозирует дожди в Херсонской, Запорожской областях и в Крыму. В Одесской и Николаевской областях без осадков. Ночная температура составит 17-19 градусов, днем до 30. В Крыму днем ожидается 22-24 тепла. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины синоптики прогнозируют солнечную и жаркую погоду – ночью 17-19, днем 29-31. Ветер восточный, 5-10 м/с.

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На севере 27 июня ожидается жаркая погода без осадков. В Сумской и Черниговской областях ночью воздух прогреется до 16-18 градусов, днем 29-31. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Донецкой области Укргидрометцентр обещает днем дождь с грозой. В Харьковской и Луганской областях - солнечно, без осадков. Ночная температура составит 17-19 градусов, днем до 30. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник ночью ожидается 17-19 градусов, днем столбики термометров достинут 32. Ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

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/ Фото: Укргидрометцентр

В Минздраве предупредили о рисках из-за жары

В Центре общественного здоровья Минздрава предупредили, что особенно тяжело переносят жару гипертоники и люди с заболеваниями сердца: у них в это время учащается сердцебиение, расширяются периферические сосуды, отекают ноги, возрастает вероятность образования тромбов.

Также украинцам посоветовали в жару ни в коем случае не оставлять детей одних в машине. Дети более уязвимы к тепловым ударам, чем взрослые и их перегрев наступит в 3-5 раз быстрее.

Кроме того, ветеринар Лидия Лободина дала советы, как помочь животным пережить 30-градусную жару.