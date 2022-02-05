В Карпатах опасно! Спасатели показали, как тяжело зимой искать пропавших туристов (видео)

Украинцев предостерегают от походов в горы зимой. / Фото: Коллаж: Сегодня

Спасателям в Карпатах приходится работать в любую погоду. Иногда искать пропавших туристов приходится во время непроглядных вьюг. Украинцам показали, как работают для их спасения во время непогоды.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС.

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На видео можно увидеть, как с помощью спецтехники пытаются найти пропавших туристов при минимальной видимости.

"В таких условиях – при почти нулевой видимости и в метель – горным спасателям Закарпатья приходится отправляться на спасение туристов, которые пренебрегают оговорками и идут в горы в непогоду. А стоит понимать, что такая легкомысленность может привести к весьма печальным последствиям. Поэтому берегите себя!", – говорится в подписи к видео.

В горах сейчас опасно

В ГСЧС предупредили, что 5-6 февраля сохраняется опасность схода лавин на высокогорье, синоптики установили ІІІ уровень.

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"Итак, чтобы не подвергать себя опасности, катайтесь только в пределах определенных горнолыжных трасс и путешествуйте по Карпатам ответственно", – призывают спасатели.

Что делать, если заблудились в горах

Нужно не паниковать и связаться со спасателями. По возможности следует предоставить ориентировочные координаты местоположения и рассказать, что видите вокруг.

Если заблудились и наступила ночная пора, нужно найти место где переночевать. После приготовления места для ночевки – по возможности разжечь костер.

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"Греться и находиться в том месте, зная, что тебя ищут. Если такой возможности нет, человек должен двигаться. Но, туристы должны смотреть еще днем за местами, где находятся, чтобы не попасть на горный хребет, не сорвать лавину или не упасть в реку. Ни в коем случае не терять здравый смысл и не паниковать", – советуют закарпатские спасатели.

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