В Карпатах сошли три лавины и снова есть угроза: где объявили предупреждение (карта)

В Карпатах возможны схождения лавин. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Карпатах на днях сошли три лавины. И на ближайшее время тоже объявлена снеголавинная опасность.
Об этом сообщили на Facebook-странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.
Где сошли лавины
Лавинным дозором Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение трех снежных лавин мокрого снега с горы Плай:
- с северо-восточной экспозиции, высота отрыва – 1250 м над уровнем моря, объемом 7000 м.куб.;
- с южной экспозиции, высота отрыва – 1100 м над уровнем моря, объемом 320 м.куб.;
- с северной экспозиции, высота отрыва – 1050 м над уровнем моря, объемом 225 м.куб.
Ориентировочная дата схождения: 2-4 января. Ущерб не нанесен.
Где объявили новое предупреждение
Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится 7 января:
- на высокогорье Закарпатской области,
- в горах Ивано-Франковской области.
Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.
Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 7 января:
- в горах Черновицкой области,
- в среднегорье Львовской области.
"Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье", – призывают туристов.
Где объявлена опасность. Фото: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах
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