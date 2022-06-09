В Киев привезли погибших с "Азовстали", большинство – не из "Азова"

В Киеве похоронят защитников из "Азовстали". Фото: коллаж "Сегодня"

В Киев привезли тела еще 58 погибших украинских защитников из "Азовстали". Ранее состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. По предварительным данным, четверо из них служили в полку "Азов". Тела погибших военных похоронят в Мемориале погибшим героям "Азовстали".

Об этом сообщили в пресс-службе "Азова", передает "Громадське".

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"Согласно определенным договоренностям, первоначально планировалось, что будет обмен 50 на 50 тел погибших военнослужащих. Но на территорию Украины вчера привезли 58 тел с территории завода "Азовсталь", — заявили в полку.

Напомним, что во время предыдущего обмена в Украину доставили 162 тела, из которых примерно 40 "азовцев". По предварительной информации, среди 58 тел, привезенных в Киев, четверо – служили в "Азове".

Отмечается, что процесс идентификации погибших будет длительным и сложным, ведь в большинстве случаев необходимо проводить процедуру ДНК.

Хоронить тела погибших защитников "Азовстали" в дальнейшем планируют в Мемориале погибшим героям "Азовстали". Его планируют построить на склонах Днепра.

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"Это будет у самого большого флага Украины, рядом с Мемориалом погибших во Второй мировой войне. Похороны будут проходить по мере идентификации тел погибших и только с согласия родителей или близких родственников", — добавили в полку.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный меткомбинат, который принял на себя удар оккупантов.

Ранее мы рассказывали, что на линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и Россией. Процедура проходила по формуле "50 на 50". Среди погибших украинских воинов есть защитники "Азовстали".