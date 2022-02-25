В Киеве на Оболони вражеская техника переехала машину: водителя едва спасли (видео)

Машина была припаркована, в ней в этот момент находился мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня

В спальном районе Киева российская бронетехника переехала припаркованный автомобиль, в котором находился человек. Инцидент произошел на Оболони.

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Водитель машины, на которую умышленно наехал российский танк на Оболони, выжил. Сейчас оказывают медицинскую помощь.

Столичные власти призвали жителей района без необходимости не выходить на улицу.

"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога", – говорится в сообщении.

Ситуация в Украине 25 февраля