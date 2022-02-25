В Киеве на Оболони вражеская техника переехала машину: водителя едва спасли (видео)

Машина была припаркована, в ней в этот момент находился мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня
В спальном районе Киева российская бронетехника переехала припаркованный автомобиль, в котором находился человек. Инцидент произошел на Оболони.
Водитель машины, на которую умышленно наехал российский танк на Оболони, выжил. Сейчас оказывают медицинскую помощь.
Столичные власти призвали жителей района без необходимости не выходить на улицу.
"Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога", – говорится в сообщении.
Ситуация в Украине 25 февраля
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