В Киеве объявили воздушную тревогу сразу после переговоров Зеленского с лидерами ЕС

После встречи лидеров в столице Украины начался сигнал тревоги. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 16 июня объявили воздушную тревогу сразу после завершения переговоров в Киеве президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Франции, Италии, Германии и Румынии. Сигнал тревоги сейчас слышат не только жители столицы, но и других областей. Так, есть угроза ракетного удара со стороны РФ.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Украина 24".

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"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно пройти в укрытие гражданской защиты!" – пишут в КГГА.

Также сигнал тревоги слышно в других регионах Украины.

Встреча на Банковой закончилась: с чем уедут Шольц, Макрон, Драги и Йоханнис

Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Иоганнисом завершилась.

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Об этом сообщается на Telegram-канале Андрея Ермака.

"Украина имеет стойкую поддержку международной коалиции. Мы передали лидерам государств полный пакет санкционных предложений против России, которые подготовила международная группа Макфола-Ермака. Должны усиливать давление на агрессора, работать над седьмым пакетом санкций с газовым эмбарго", – написал Ермак.

Визит в Киев

Главы Франции, Германии и Италии, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, прибыли в Украину на поезде утром в четверг. Точную дату их визита заранее не сообщали по соображениям безопасности.

Сразу же по прибытии в Киев Макрон сказал, что политики встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и посетят Ирпень.

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На вопрос, есть ли у Макрона послание для украинцев, он сказал, что хочет поддержать украинцев, ведь следующие недели "будут очень трудными".

Также вскоре стало известно о визите еще одного европейского лидера – президента Румынии Клауса Йоханниса. Он прибыл утром 16 июня, чтобы выразить солидарность с Украиной.

Напомним, советник главы ОП Виктор Андрусив допустил, что, вероятно, Шольц, Макрон и Драги проведут переговоры с президентом Владимиром Зеленским по поводу предоставления нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. В то же время, возможно, взамен политики будут убеждать главу государства вернуться к переговорам с Россией.