Стрельба в Днепре и арест Рябчука вызвали волну протестов: где пройдут митинги

Митинг запланирован на 3 февраля/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 3 февраля, в Киеве планируется "Митинг справедливости". Мероприятие инициировали семьи, у которых дети погибли в результате неуставных отношений во время прохождения службы в воинских частях.

Об этом в Facebook пишет бывшая военнослужащая части 3021 Национальной гвардии Елена Липовенко.

Реклама

Подробности

Как пишет Липовенко, родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис президента, но никто до сих пор не наказан. На сегодняшний день родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Семьи непокоренных", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров. В акции примут участие родители военнослужащих, погибших в 2018-2019 годах в воинской части НГУ 3021, где служил Артемий Рябчук — солдат, который 27 января расстрелял четырех своих сослуживцев и убил одну гражданскую женщину.

Цель митинга

Как отмечают организаторы митинга, пишет Елена Липовенко, целью акции является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к тому беспорядку, который происходит в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям. Участники акции требуют возобновить рассмотрение уголовных дел и наказание для виновных по каждому частному случаю гибели их сыновей. Митингующие передадут обращение в Офис президента.

"Мы, семьи погибших военнослужащих, которые погибли как в местах проведения боевых действий, так и на мирной территории в период с 2014 года по настоящее время, и которых отнесли к разряду небоевых потерь, сплотились ради отстаивания чести и достоинства наших родных и требуем справедливого наказания для всех виновных и причастных к этим преступлениям. К сожалению, враг оказался не за линией фронта, а за спиной наших бойцов, в рядах наших подразделений. Преступное руководство всячески замалчивало и скрывало эти преступления, создавая условия для дальнейших преступных действий и убийств. На сегодня уже насчитывается более 4000 таких смертельных случаев, но не все нашли в себе силы вести борьбу с этой преступной смертоносной машиной, которая не жалеет ни одного, кто окажется на ее пути. Эта раковая опухоль поразила людей от самого низкого чина до самой верхушки. Случай с расстрелом военнослужащих в Днепре открыл "Ящик Пандоры", и теперь мы не имеем права находиться в стороне от этих событий и молчать. На месте как стрелка А. Рябчука, так расстрелянных им людей может оказаться любой, если не остановить этот преступный произвол, не привести в надлежащее состояние действующее законодательство и не заставить отвечать за эти преступления виновных лиц. Неотвратимость наказания должен осознавать и чувствовать на себе каждый, кто решится нарушить нормы закона, морали и человечности. Как государство имеет право на существование, так и граждане должны чувствовать себя полноправными и защищенными от посягательств на свои права и свободы", — говорится в сообщении.

Митинг не только в Киеве

В одной из закрытых групп в социальной сети Facebook в поддержку днепровского стрелка Артемия Рябчука говорится, что митинг может состояться и в Днепре, однако 5 февраля.

Реклама

Это уже вторая группа в поддержку Рябчука, поскольку первая была заблокирована.

Трагедия 27 января

Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша.

"Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране Южмаша. После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев . Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.

. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей. Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.

Вскоре после трагедии военнослужащие начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства , затем скрывали факты и даже получали повышение.

, затем скрывали факты и даже получали повышение. В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Читайте также