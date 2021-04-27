В Киеве собрали командование ВСУ из-за угрозы нападения России

Несмотря на отвод российских войск, угроза нападения на Украину сохраняется. В связи с этим в Киеве сегодня проходят стратегические сборы с руководящим составом Вооруженных сил. Офицеры обсуждают варианты реагирования на российскую угрозу.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Мероприятие проходит под председательством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака и при участии высшего военно-политического руководства Украины, представителей центральных органов власти и сил обороны, представителей вооруженных сил стран-членов НАТО.

Сбор направлен на углубление знаний офицеров в организации и проведении подготовки войск с учетом военных угроз, а также на обмен опытом с представителями стран НАТО. Участники сбора рассмотрят ситуацию с безопасностью в Украине и вокруг ее границ, обсудят ряд вопросов по планированию и применению сил обороны.

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"Нам нужно быть готовыми к отражению вооруженной агрессии всем составом сил обороны, а также к созданию условий для ведения комплексной обороны. Армия Украины приобрела необходимые возможности и содержится в определенных степенях готовности. ВСУ активно продолжают выполнять мероприятия реформирования и развития. Этот последовательный, комплексный и непрерывный процесс осуществляется с целью обеспечения способности войск адекватно реагировать на возникающие вызовы и угрозы в военной сфере", – сказал начальник Генштаба генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

Также он добавил, что Кремль любой ценой готов помешать интеграции Украины в НАТО и для достижения своих целей Россия начала новый виток эскалации конфликта на Донбассе, сохраняется и угроза масштабного вторжения.

Читайте подробней в нашем материале, почему нам рано радовать, несмотря на отвод войск Россией.