В Киеве включили тревожные сирены

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В столице Украины снова прозвучали тревожные сирены.
Как отмечают в соцсетях, сирены гражданской обороны слышны в центре Киева, а никаких указаний к действиям пока не было.
Также отмечается, что были слышны сирены на Нивках, Лукьяновской и Сырце.
Сирены в Мариуполе
"Сегодня" также отмечали, что сирены звучат и в Мариуполе. Слышны залпы тяжелых орудий в восточном направлении.
Подробностей и видео обстрела пока нет. Людей просят спрятаться в укрытия.
Бои на Донбассе
В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.
"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.
Что происходит в регионах?
- В городе Чугуеве Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд упал в центральной части города.
- Российские военные ударили по военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.
- Войска РФ захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.