В киевском метро подростки курили в вагоне (видео)

Дети снимали сами себя на видео / Коллаж "Сегодня"

В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.

На видео видно как двое детей под музыку танцуют и курят, а также кричат друг-другу "Алкаш".

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"Герои" метро

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В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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