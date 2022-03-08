Дым столбом! Под Броварами сбита крылатая ракета (фото)

Обломки ракеты упали на склад. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киевской области наши доблестные ПВО сбили очередную российскую крылатую ракету "Калибр" над селом Калиновка Броварского района.

Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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"Обломки ракеты упали на Таможенный склад. Начался пожар. Работают спасатели. Слава украинским ПВО!" – написал он.

В ГСЧС добавили, что это произошло около 15:49. В результате обстрела произошло разрушение двух складских зданий с последующим возгоранием на площади 2 тысяч "квадратов".

В 17:05 пожар локализовали на площади 1 тыс. "квадратов". Жертв и пострадавших нет.

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Потери врага за сутки значительно выросли

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед.,

артиллерийских систем – 120 ед.,

РСЗО – 56 ед.,

средства ПВО – 27 ед.,

самолетов – 48 ед.,

вертолетов – 80 ед.,

автомобильной техники – 474 ед.,

корабли/катера – 3 ед.,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА – 7.

Ситуация в Украине 8 марта