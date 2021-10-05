В Кривом Роге посреди улицы разлили килограмм ртути (фото)

В Кривом Роге на улице нашли более килограмма ртути. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге прохожие нашли ртуть под открытым небом посреди улицы. Инцидент произошел по улице Соборности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области .

Реклама

Спасателям позвонил прохожий около 10:30. После обследования участка обнаружили всего 1100 граммов ртути на участке около 1 квадратного метра.

В средствах защиты органов дыхания ртуть собрали в герметичную емкость и провели демеркуризацию с загрязненной поверхности мест разлива ртути с помощью мыльно-содового раствора.

Откуда взялась ртуть посреди улицы – неизвестно.

Реклама

Спасатели собрали ртуть на улице в Кривом Роге. Фото: ГСЧС

Что делать, если разбился ртутный термометр?

Спасатели напоминают, что необходимо сделать в первую очередь:

выведите из помещения всех людей, в первую очередь, детей, инвалидов, пожилых людей;

откройте настежь все окна в помещении;

максимально изолируйте от людей загрязненное помещение, плотно закройте все двери;

защитите органы дыхания хотя бы влажной марлевой повязкой;

немедленно начинайте собирать ртуть: собирайте спринцовкой большие шарики и сразу сбрасывайте их в стеклянную банку с раствором (2 г перманганата калия на 1 литр воды), более мелкие шарики собирайте щеточкой на бумагу и тоже сбрасывайте в банке. Банку плотно закройте крышкой. Использование пылесоса для сбора ртути запрещается.

вымойте загрязненные места мыльно-содовым раствором (400 граммов мыла и 500 граммов кальцинированной соды на 10 литров воды) или раствором перманганата калия (20 г на 10 литров воды);

закройте помещение после обработки так, чтобы не было сообщения с другими помещениями и проветривайте в течение трех суток;

удерживайте в помещении, по возможности, температуру не выше 18-20 градусов для сокращения сроков обработки в течение проведения всех работ;

вычистите и промойте крепким, почти черным, раствором марганцовки подошвы обуви, если вы наступили на ртуть.

Ранее мы писали:

Во Львове на железнодорожном вокзале нашли более пол килограмма ртути . Где она там взялась – неизвестно.

Около тысячи ламп с ртутью под открытым небом обнаружили в лесополосе под Львовом. Свалка обнаружили местные и подняли шум в соцсетях.