В Крыму запретили класть в больницу гражданских – Генштаб ВСУ

В Крыму не принимают людей в больницах. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают нести огромные потери в Украине. Поэтому в оккупированном Крыму прекратили принимать в больницы гражданских, чтобы освободить места для раненых военных. Также собирают донорскую кровь.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные, что обуславливает необходимость создавать дополнительные возможности предоставления медицинской помощи. Так, на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым оккупационная администрация распорядилась прекратить прием гражданского населения, чтобы освободить койко-места для раненых. Интенсивно производится сбор донорской крови", – рассказали в ведомстве.

Аваков поделился секретной информацией от крота в Генштабе России

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал новые данные о потерях русских войск в Украине. Он сообщил, что удалось снова получить внутреннюю штабную информацию России 28 мая. Об этом Аваков написал в Telegram.

По его данным, безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ – 33 812 человек. ЧВК- 8903 погибших.

"Итого 42 715 погибших", – сообщил Аваков.

От отметил, что Генштаб ВСУ считает консервативнее и показывает цифру 30 000.

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"Отмечу, что по сравнению с почти месяц назад полученной вражеской сводкой динамика смертей среди ЧВК замедлилась – было 7869 потерь на 30 апреля, а на сегодня 8903. Вероятнее всего, резко сократилось количество наемников, участвующих в боях. Желающих все меньше. И это хорошо", – констатировал Аваков.

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