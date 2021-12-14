В лесополосе. Вблизи Днепра нашли мертвым военного

Тело военного нашли правоохранители. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области у автодороги Губиниха – Вольное в лесополосе нашли мертвого военнослужащего. На его теле были признаки насильственной смерти.

Об этом сообщили в Facebook 93-й ОМБр "Холодный Яр".

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Погибшего нашли в районе села Вольное Новомосковского района.

Подробности

Военнослужащий проходил службу в воинской части А1302. После осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила в результате причинения ему тяжкого телесного повреждения.

Работники полиции установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. По предварительной информации, они военнослужащие этой же воинской части.

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По факту смерти военнослужащего назначено служебное расследование. О результатах обещают сообщить.

Не первый подобный инцидент

В Ровенской области военнослужащий избил своего сослуживца, в результате чего тот умер.

Правоохранители выяснили, что в городе Дубно, вблизи контрольно-пропускного пункта воинской части, между мужчинами начался спор, затем один из них ударил другого кулаком в лицо, и тот упал на асфальт.

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Потерпевший вернулся в казарму, однако к утру ему стало плохо. Спасти жизнь мужчины не удалось.

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