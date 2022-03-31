В Луцке эвакуируют ЦУМ – сообщают об отравлении

Люди в магазине пожаловались на неприятный запах. Фото: коллаж "Сегодня"

Из центрального универмага в Луцке были эвакуированы все посетители и продавцы. Поступило сообщение, что людям якобы становится плохо на втором и третьем этажах, возможно отравление.

"Поступило сообщение о том, что по территории распространяется неприятный запах и проводится эвакуация. Сейчас эта информация проверяется", – рассказала "Сегодня" спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

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Как сообщили Суспільному в диспетчерской службе скорой, помощь медиков никому из эвакуированных посетителей и работников заведения не понадобилась.

Ранее мы сообщали, что в Луцке 6 декабря мама 8-летней девочки, погибшей из-за отравления каштанами, закончила жизнь самоубийством.

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Также напомним, под Киевом восемь школьниц отравились антисептиком на уроке.