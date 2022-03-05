В Луганской области оккупанты обстреляли больницу – фото

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В г. Попасная Луганской области российские войска обстреляли больницу.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
"Обстрелы не утихают"
"Больница Попасной. Обстрелы не утихают! Всем находиться в укрытиях!" – написал он, прикрепив фото.
Фото – facebook.com/sergey.gaidai.loga.
Напомним, во Львове похоронили малыша – очередную жертву российского вторжения. Ребенок умер, когда семья эвакуировалась из Харькова.