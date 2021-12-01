В Мариуполе мужчина набросился с ножом на кондуктора после просьбы показать COVID-сертификат (видео)

В Мариуполе возник конфликт в автобусе. Кондуктор проверяла COVID-сертификаты, а в ответ один из пассажиров достал нож и угрожал отрезать языки и головы окружающим.
Об этом говорится в новостном сюжете "Сегодня" Артема Попова.
Мужчине не понравилось, что кондуктор требует от другого пассажира сертификата о вакцинации. Без него в транспорт в красной зоне не пускают. Произошла ссора, длившаяся пара минут. Пока за женщину не вступились двое молодых людей, которые также ехали в автобусе. Мужчины попытались унять противника вакцинации, но оказалось наоборот: только разозлили. Прямо в салоне автобуса агрессивный пассажир достал нож и начал угрожать парням расправой.
С кондуктором такое в первый раз за 30 лет работы
Вооруженный ножом мужчина пытался подойти к двум парням, с которыми возник конфликт. Но в данный момент на его пути встала кондукторша.
Он нецензурно высказывался и кричал, что "отрежет голову и язык".
"Сегодня" разыскали кондукторшу. За 30 лет работы такое с Еленой Холод произошло в первый раз. Признается, испугалась. Мужчина вел себя неадекватно.
"Когда парни начали идти сюда вперед с задней площадки. Женщина сидела вот здесь выходит на сиденье. И закричала "не выпускай, у него нож". Когда мы начали кричать, что вызовем полицию он быстренько вышел. Спасибо, водитель закрыл дверь. Все, мы уехали", – рассказала кондукторша.
Слова очевидца
Пассажир с ножом испугал всех. Он бросался на парней, когда в салоне было полно людей. Анастасия как раз ехала домой от подруги.
"Все очень испугались. Я не помню, были ли дети. Но это был бы ужас, если бы там были дети", – рассказала жительница Мариуполя Анастасия Пивень.
Что говорят в полиции
Мужчину, устроившего скандал, пока не задержали. Заявлений в полицию не подавали. И все равно правоохранители теперь его разыскивают.
"В настоящее время полицейские пригласили видео с камер, которые находились в транспортном средстве. Но устанавливают личность этого мужчины", – рассказала представитель полиции Мариуполя Мирослава Попова.
Что угрожает мужчине за подобную затею, в полиции нам пока не сообщают, мол, нужно
сначала допросить всех участников конфликта.
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