В Мариуполе мужчина набросился с ножом на кондуктора после просьбы показать COVID-сертификат (видео)

В Мариуполе возник конфликт в автобусе. Кондуктор проверяла COVID-сертификаты, а в ответ один из пассажиров достал нож и угрожал отрезать языки и головы окружающим.

Об этом говорится в новостном сюжете "Сегодня" Артема Попова.

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Мужчине не понравилось, что кондуктор требует от другого пассажира сертификата о вакцинации. Без него в транспорт в красной зоне не пускают. Произошла ссора, длившаяся пара минут. Пока за женщину не вступились двое молодых людей, которые также ехали в автобусе. Мужчины попытались унять противника вакцинации, но оказалось наоборот: только разозлили. Прямо в салоне автобуса агрессивный пассажир достал нож и начал угрожать парням расправой.

С кондуктором такое в первый раз за 30 лет работы

Вооруженный ножом мужчина пытался подойти к двум парням, с которыми возник конфликт. Но в данный момент на его пути встала кондукторша.

Он нецензурно высказывался и кричал, что "отрежет голову и язык".

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"Сегодня" разыскали кондукторшу. За 30 лет работы такое с Еленой Холод произошло в первый раз. Признается, испугалась. Мужчина вел себя неадекватно.

"Когда парни начали идти сюда вперед с задней площадки. Женщина сидела вот здесь выходит на сиденье. И закричала "не выпускай, у него нож". Когда мы начали кричать, что вызовем полицию он быстренько вышел. Спасибо, водитель закрыл дверь. Все, мы уехали", – рассказала кондукторша.

Слова очевидца

Пассажир с ножом испугал всех. Он бросался на парней, когда в салоне было полно людей. Анастасия как раз ехала домой от подруги.

"Все очень испугались. Я не помню, были ли дети. Но это был бы ужас, если бы там были дети", – рассказала жительница Мариуполя Анастасия Пивень.

Что говорят в полиции

Мужчину, устроившего скандал, пока не задержали. Заявлений в полицию не подавали. И все равно правоохранители теперь его разыскивают.

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"В настоящее время полицейские пригласили видео с камер, которые находились в транспортном средстве. Но устанавливают личность этого мужчины", – рассказала представитель полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Что угрожает мужчине за подобную затею, в полиции нам пока не сообщают, мол, нужно

сначала допросить всех участников конфликта.

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