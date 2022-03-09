В Мариуполе сбросили бомбы на роддом и детскую больницу – все уничтожено (видео)

Последствия авиаудара. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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"Роддом в центре города, больница, детское отделение и терапия – все это уничтожено во время авианалета российской авиации на Мариуполь. Буквально только что. Только русский пилот, который, наверное, не стесняется называть себя человеком, снова нажал на крючок, точно зная, куда полетит бомба. Россияне! Вы не только пересекли предел недопустимых отношений между государствами и народами. Вы пересекли предел человечности. Перестаньте называть себя людьми!" – говорится в сообщении.

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