В Мариуполе включили сирены, в городе слышны залпы тяжелых орудий

Вблизи Мариуполя стреляют. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе звучат сирены. Слышны залпы тяжелых орудий в восточном направлении.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Подробностей и видео обстрела пока нет. Людей просят спрятаться в укрытия.
Какая ситуация в Мариуполе
Утром 24 февраля появилась информация о высадке десанта и захвате Мариуполя. Однако позже местные власти заявили, что информация неправдивая.
По последним данным, в Мариуполе 4 пострадавших гражданских, среди них – один ребенок. Им оказывается медицинская помощь.
Бои на Донбассе
В Луганской области на рубеже Красная Таловка – Меловое – Городище вошли колонны российских танков. Враг коварно выставил в колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ.
"Пока на этом рубеже идут боевые действия. Пограничники с собратьями из ВСУ и НГУ держат оборону", – говорится в сообщении.
Что происходит в регионах?
- В городе Чугуеве Харьковской области в результате вражеских обстрелов начался пожар, погиб ребенок.
- В Умани Черкасской области во время обстрелов погиб мужчина, еще пять человек в больнице. Снаряд упал в центральной части города.
- Российские военные ударили по военному объекту в Броварах, что под Киевом. Взрыв был такой силы, что его услышали даже жители столицы.
- Войска РФ захватили главное здание Северо-Крымского канала и Каховскую ГЭС на территории Херсонской области.
Ранее мы писали:
- Бизнес перестраховывается? В Мариуполе закрывают магазины и вывозят товар
- Мариуполь – это Украина: местные жители вышли на площадь поддержать свою страну