Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Последние новости Украины

В Мелитополе оккупанты захватили администрацию и полицию: люди продолжают митинги

3 марта, 22:29
Об обстановке в захваченном террористами городе рассказал мэр

Люди Мелитополя не хотят "русского мира" / Коллаж "Сегодня"

В захваченном российскими террористами Мелитополе враг находится в здании районной государственной администрации и отделении полиции. Однако в городе захватчики практически не появляются.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире UAразом.

Реклама

Что известно

"Третий день подряд жители выходят на митинги – в среду их было около 500 человек. Жители Мелитополя шли по дороге, встретили российскую технику, возник конфликт и солдатами был открыт огонь по мирным жителям Мелитополя. Один из жителей был раненый. Его отвезли в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Однако после этого мы обратились к жителям, чтобы не провоцировать военных. Сегодня также прошел митинг, на который уже собрались 1000 человек. Они уже не подходили к военным, но отстаивали свой независимый украинский Мелитополь", – рассказал Федоров в эфире.

В городе перебои со связью уже несколько дней.

Ситуация

  • 1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень трудная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.
  • Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.
  • 2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которые пытались их выдавить из города.
  • В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).