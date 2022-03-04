В Мелитополе военные РФ захватили телебашню и запустили свое вещание

Захватчики установили свое оборудование на телебашне / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе российско-оккупационные войска окружили телебашню. Об этом сообщает пресс-центр Запорожской военной областной администрации.

"Российские военные окружили телевизионную башню Мелитополя. Она под их контролем", – говорится в сообщении.

Кроме того, источники в СБУ сообщили, что оккупанты установили свое оборудование на телебашне города и начали трансляцию российских телеканалов.

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Ситуация в Мелитополе

1 марта мэр города Иван Федоров заявил, что в Мелитополе сложилась очень сложная ситуация из-за вторжения РФ в Украину. Он напомнил, что Мелитополь принял на себя первые боевые действия еще 24 февраля.

Тогда на улицы временно оккупированного Мелитополя вышли десятки местных жителей. Они объявили мирный митинг в знак поддержки Украины.

2 марта в Мелитополе оккупанты открыли стрельбу по мирной толпе, которая пыталась их выдавить из города.

В результате боев в районе Нового Мелитополя, граничащего с военной базой, было разрушено около 30 домов (или частично разрушены, или совсем непригодны к использованию).

Ситуация в Мариуполе

Враг целенаправленно бьет именно по мирным жителям и инфраструктуре Мариуполя. В результате обстрела 1 марта ранен 21 человек. Обстрел района Кирова был произведен ракетой "Точка У" с кассетной боевой частью, предназначенной для уничтожения живой силы.

Национальная полиция Украины документирует последствия обстрела в жилом районе Мариуполя.

Накануне ВС РФ продолжили наступление с целью выйти на окраины Запорожья и Мариуполя. Ранее российские оккупанты снова ударили по Мариуполю, были ранены десятки мирных жителей.

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В осажденном Мариуполе российские оккупанты создают гуманитарную катастрофу.

Оккупанты анонсировали ракетный удар по Киеву

Министерство обороны Российской Федерации объявило, что нанесет удары высокоточным оружием по объектам в Киеве.

В Гааге инициировали начало расследования преступлений России

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.

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По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.