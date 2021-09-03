Как подготовиться к поездке за границу. Все, что нужно знать украинцам

В МИД предоставили всю информацию о правилах въезда в разные страны. Коллаж: "Сегодня"

В Министерстве иностранных дел ответили на распространенные вопросы для украинцев, которые планируют путешествия в 2021 году за границу в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает МИД.

Где узнать об открытых странах и условиях пересечения границы

Список стран, в которых разрешен въезд, постоянно меняется. Актуальная информация о правилах въезда для граждан Украины в разные страны мира доступна на сайте МИД.

Интерактивная карта мира с "открытыми" границами для украинцев

Можно ли попасть в страну, в которую въезд запрещен на время пандемии

По информации МИД, несмотря на запрет въезда в определенную страну могут быть предусмотрены исключения для категорий граждан. Нет унифицированного для всех стран списка исключений, поэтому на сайте МИД, в разделе "Интерактивная карта мира" – выберите конкретную страну и ознакомьтесь.

Можно ли пересечь транзитом территорию "закрытого" государства

Несмотря на запрет въезда одни страны можно пересечь транзитом, другие – нет. Отмечается, что порядок транзитного проезда по территории иностранного государства определяется карантинным законодательством соответствующей страны. Проверить информацию можно на онлайн-карте: выберите страну и опцию "Режим временного транзита" на сайте МИД.

Интерактивная карта мира с транзитным проездом для украинцев

Имеет ли значение для путешествий мое гражданство и страна, где я проживаю

Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на сайте МИД. В то же время, некоторые страны могут позволять безвизовый въезд при наличии вида на жительство в конкретных странах.

Что будет, если я поеду в страну, в которую запрещен въезд иностранцам

Разрешение о посадке на рейс в первую очередь оказывает авиаперевозчик. При этом окончательное решение о разрешении на въезд принимается соответствующим компетентным органом иностранного государства.

Поэтому советуем тщательно проверить информацию на сайте МИД. В разделе "Интерактивная карта мира" – выберите конкретную страну и ознакомьтесь.

Что делать, если правила изменятся во время пребывания в стране и за рубежом: смогу ли я вернуться в Украину

Гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину, следовательно, имеет право вернуться в Украину при любых обстоятельствах.

Гражданин Украины ни при каких обстоятельствах не может быть ограничен в праве на въезд в Украину / Фото: dpsu.gov.ua

Для въезда в страну необходим сертификат вакцинации от COVID-19

В случае, если въезд граждан Украины в соответствующие государства возможен при предъявлении международного свидетельства о вакцинации от COVID-19, информация о перечне признанных вакцин размещается на сайте МИД. Ищите необходимую информацию в разделе "Режим временного въезда для граждан Украины" по стране, которая вас интересует.

Нужно ли мне разрешение, чтобы вывезти детей за границу

Согласно информации Госпогранслужбы, выезд за границу граждан Украины, которым не исполнилось 16 лет, в сопровождении одного из родителей осуществляется по нотариально заверенному согласию второго из родителей с указанием в ней государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания в этом государстве.

В таком документе достаточно указать:

гражданство, фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, предоставляющего согласие;

гражданство, фамилию, имя, отчество и дату рождения лица, которому предоставляется согласие;

гражданство, фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка;

государство следования и временной промежуток пребывания в этом государстве (например, с 01.01.2021 по 01.03.2021).

Какие документы нужны, чтобы вывезти детей за границу / Фото: Reuters

Есть ли особенности на въезд для граждан Украины

Пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из 2 документов:

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Справка 063-О о первой прививки по курсу вакцинации от COVID-19.

Если такие документы отсутствуют, граждане Украины (кроме лиц до 18 лет и других категорий, определенных постановлением) устанавливают приложение "Дома" и берут на себя обязательства начать самоизоляции через 72 часа при отсутствии отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на определение антител коронавируса SARS- CoV-2, сделанного в течение 72 часов с момента пересечения границы.

В случае невозможности использовать приложения "Дома" гражданин будет находиться в обсервация.

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Для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, прибывших из России или Индии, которые находились на территории этих государств более 7 дней в течение последних двух недель, установлена обязательная 14-дневная самоизоляция без права ее досрочного завершения.

Безвизовый режим, куда можно ехать

Общая информация о режиме въезда граждан Украины в страны мира размещена на сайте МИД. В то же время с учетом действующих ограничений в условиях пандемии, рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте МИД. В разделе "Интерактивная карта мира" – выберите конкретную страну.

Безвизовый режим в Украине / Фото: Getty Images

Какие документы нужны для поездки за границу

С точки зрения украинского законодательства документами, дающие право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд являются:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу ("загранпаспорт"); дипломатический или служебный паспорт Украины; удостоверение личности моряка или члена экипажа.

Где делать ПЦР-тест перед вылетом, чтобы его приняли в другом государстве

Сертификат ПЦР-теста должен быть выдан лабораторией, зарегистрированной в Украине в соответствии с действующим законодательством, и должен содержать печать лаборатории, подпись врача и/или QR-код и перевод на иностранный язык, обычно английский.

Исследователи компании "Фармак" совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса.

Могу ли я свободно путешествовать по сертификату о вакцинации от COVID-19

Каждая страна устанавливает свои правила для въезда. Рекомендуем перед поездкой ознакомиться с соответствующими инструкциями на на сайте МИД, для избежание возможных осложнений или недоразумений.

У меня есть сертификат вакцинации от COVID-19, нужен ли мне ПЦР-тест

Пока не существует единого алгоритма, в каждой стране существуют свои правила въезда. С соответствующими требованиями каждой конкретной страны рекомендуем ознакомиться на сайте МИД. В разделе "Интерактивная карта мира" – выберите конкретную страну.

Когда в Украине заработают цифровые COVID-сертификаты и как его получить

Сейчас в Украине работает 2 вида сертификата: международный (для путешествий) и внутренний (для использования внутри страны), например для посещение массовых мероприятий.

В цифровом COVID-сертификате будет содержаться информация о прививке от COVID-19, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или данные о выздоровлении коронавирусом.

Каждому COVID-сертификату будет присвоен уникальный электронный идентификатор и сформирован отдельный QR-код.

Фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

Что делать, если во время поездки за рубежом проявляются симптомы COVID-19

В случае появления симптомов респираторного заболевания, характерных для COVID-19, необходимо обращаться в медицинские учреждения страны пребывания для проведения тестирования и, в случае подтверждения, определение необходимого курса лечения.

Что делать, если по прилету обнаружили COVID-19

В соответствии с действующими противоэпидемическими требованиями, установленных практически в каждой стране мира, в случае выявления у Вас COVID-19, прохождения самоизоляции является обязательным.

В случае выявления у Вас COVID-19, прохождения самоизоляции является обязательным / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

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