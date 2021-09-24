COVID-сертификат. Рассказываем, как его продлить

Как продлить действие COVID-сертификата. Коллаж: "Сегодня"

Кабинет министров Украины продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до 365 дней со дня введения последней дозы. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19. В Минздраве объяснили, что делать с документами, которые были выданы до постановления.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Цифровой COVID-сертификат:

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Чтобы продлить срок действия цифрового COVID-сертификата, необходимо зайти в приложение "Дія" и за месяц до окончания его действия — удалить документ и сгенерировать новый сертификат.

Бумажный COVID-сертификат:

После завершения действия бумажного COVID-сертификата, необходимо повторно обратиться к своему семейному врачу, чтобы он предоставил новое международное свидетельство, которое будет действовать в течение следующих пол года.

Зеленый и желтый сертификаты вакцинации

Зеленый сертификат будет выдаваться после двух доз прививок от COVID-19, то есть человек полностью вакцинирован. Срок действия 1 год с момента завершения курса прививки.

Желтый сертификат – после первой дозы прививки. Человек может пользоваться теми же услугами, что и при зеленом сертификате. Посещать, например, общепит или спортивное заведение, но срок действия желтого сертификата – это, по сути, время между двумя прививками, 21-28 дней.

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Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что главная разница между сертификатами — срок действия. При наличии и зеленого, и желтого COVID-сертификатов будут предоставляться привилегии во время ужесточения карантина, например, на свободное посещение спортзалов и ресторанов.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

Фото COVID-сертификатов в "Дії". Фото: Роман Грищук / Фото: Facebook

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", – написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.