В Мукачеве стреляли по людям в кафе – в каком состоянии раненые

В Мукачево произошла стрельба в кафе. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мукачеве произошла стрельба в кафе. В результате в центральную районную больницу попали двое мужчин с огнестрельными ранениями.

Об этом сообщает Суспільне.

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Состояние раненых

В полиции сообщили, что раненым мужчинам 27 и 28 лет.

Один из них получил огнестрельное ранение в легкие. Состояние его тяжелое, он в реанимации.

Второй получил ранение в плечо, под лопатку. Состояние – средней степени тяжести.

Подробности

Раненые мужчины отказались давать показания следователям. По информации полиции, стрельба произошла в одном из кафе Мукачева.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Стрельба в кафе – не редкость

Несколько недель назад в Киеве в ресторане на Крещатике мужчина устроил стрельбу из травматического оружия. В результате ранения получил охранник заведения.

Посетитель ресторана был пьян, у него возник конфликт с охранником.

"Незнакомец нецензурно высказывался в сторону охранника, а после достал пистолет и выстрелил ему в живот. Пострадавшего доставили в больницу, а 29-летнего правонарушителя за совершение хулиганских действий мы задержали", – рассказали "Сегодня" в полиции.

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