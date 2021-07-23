В "Нафтогазе" назвали способ, как остановить "Северный поток – 2"

Угроза СП-2 будет обсуждаться в Вашингтоне во время визита президента Владимира Зеленского, говорит Юрий Витренко

После скандальной сделки США и Германии Украина призывает Запад ввести санкции против оператора "Северного потока – 2" – тогда российский газ по этой трубе не пойдет в Европу.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на пресс-конференции в Вашингтоне.

По его словам, украинская сторона постоянно объясняет американцам, что санкции без исключений должны быть применены по отношению к Nord Stream AG и другим ключевым участникам этого проекта. Угроза СП-2 будет также обсуждаться в Вашингтоне во время визита президента Владимира Зеленского.

"Мы надеемся и рассчитываем на то, что эта встреча будет очень плодотворной. У украинского президента будет прекрасная возможность объяснить его американскому коллеге угрозы, которые несет "Северный поток – 2", – сказал Витренко.

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Глава "Нафтогаза" рассказал, что остановить российский газопровод можно санкциями против оператора проекта.

"Для того, чтобы этот газопровод заработал, должен быть оператор – он должен быть сертифицирован по европейским правилам. Затем европейские компании бронируют мощности у этого оператора и могут получать газ через газопровод. Так вот, если оператор газопровода будет под санкциями – а я еще раз подчеркиваю, 100% Nord Stream AG принадлежит "Газпрому", поэтому вполне нормально накладывать санкции на такого оператора, который фактически является геополитической оружием в руках России – европейские компании не будут бронировать мощности этого газопровода и не будут получать газ через него", – объяснил он.

Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2" и официально инициирует консультации с европейцами. По его словам, соглашение о СП-2 вызвало много вопросов.

В России уже заявили, что вопросы транспортировки газа через Украину после 2024 года – чисто коммерческие и их не должны обсуждать главы государств. Читайте подробнее, что будет с транзитом газа через Украину после сделки США и Германии.