В Николаевской области мужчина голыми руками прогнал вооруженных оккупантов (видео)

Военные РФ зашли на территорию дома украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"
В Николаевской области житель Вознесенска выгнал российских оккупантов со своего двора голыми руками.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале BRATCHUK.
На кадрах видно, как во двор заходят военные РФ, навстречу им идет мужчина и женщина, очевидно, хозяева дома. Они вступают в словесную перепалку с оккупантами и в итоге последние уходят с территории дома.
Ситуация в Украине 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области более полутора десятка населенных пунктов оказались отрезаны от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
- Россия в войне с Украиной потеряла больше авиатехники, чем за последние 30 лет.
Оккупанты разрушили жилые дома в Сумах и пригороде – среди погибших есть дети.