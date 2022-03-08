В Николаевской области мужчина голыми руками прогнал вооруженных оккупантов (видео)

Военные РФ зашли на территорию дома украинцев. Фото: коллаж "Сегодня"

В Николаевской области житель Вознесенска выгнал российских оккупантов со своего двора голыми руками.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале BRATCHUK.

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На кадрах видно, как во двор заходят военные РФ, навстречу им идет мужчина и женщина, очевидно, хозяева дома. Они вступают в словесную перепалку с оккупантами и в итоге последние уходят с территории дома.

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