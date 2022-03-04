В Николаевской области захвачен российский ЗРК — видео

"Трофеи" ЗСУ / Фото: Коллаж: Сегодня
Под Баштанкой в Николаевской области ВСУ и местные жители захватили зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-1С". Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Штаб опубликовал видео, на котором, кроме ЗРК, видна колонна других военных машин.
Ранее министр обороны Алексей Резников сообщил, что Вооруженные силы Украины завоевали в качестве трофеев больше техники, чем получили от украинского ОПК за 8 лет.
Ситуация 4 марта
- За последние сутки оккупанты совершили налет на несколько городов Украины. Самая сложная ситуация в восточных и южных областях страны.
- В Житомире боевики армии страны-агрессора из воздуха обстреляли учебное заведение в центре города. Колонну с вражескими метками украинские защитники разбили под Николаевом.
- Продолжают держать оборону приграничные регионы — Чернигов и Харьков.
- Украинским спасателям удалось потушить пожар на Запорожской АЭС после того, как противник открыл огонь по атомному реактору. Три украинских военных погибли, защищая Запорожскую АЭС от обстрелявших ее оккупантов.
- Правительство страны обратилось в Международный комитет Красного Креста за помощью в организации гуманитарных коридоров, чтобы безопасно эвакуировать гражданское население.